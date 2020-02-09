D100'de karşıya geçmek isterken önce otomobil, sonra kamyon çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel D100'de karşıya geçmek isterken önce otomobil, sonra kamyon çarptı - Son Dakika

D100'de karşıya geçmek isterken önce otomobil, sonra kamyon çarptı

6 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda 39 yaşındaki adam yolun karşısına geçmek isterken önce otomobil, ardından kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

D100'de karşıya geçmek isterken önce otomobil, sonra kamyon çarptı, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda 39 yaşındaki adam yolun karşısına geçmek isterken önce otomobil, ardından kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kocaeli- Adapazarı D-100 karayolu Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan M.M. idaresindeki 54 D 2574 plakalı otomobil, karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Ali Kaplan isimli vatandaşa çarptı. Daha sonrasında ise çarpmanın etkisiyle yola düşen Kaplan'a aynı istikamette ilerlemekte olan C.K. idaresindeki 54 YV 133 plakalı kamyon çarptı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ali Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Meydana gelen kaza sebebiyle bölgede trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kazada hayatını kaybeden Kaplan'ın olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren yakınlarına ise sağlık ekipleri müdahale etti.

(İHA)

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil karda kayıp takla attı, facianın eşiğinden dönüldü
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı İstanbul seçimlerine damga vuran sözleriyle ilgili Ali İhsan Yavuz'dan sert açıklama: İspat ederlerse istifa edeceğim İdlib'e gece yarısı askeri sevkiyat yapıldı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 04:06:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: D100'de karşıya geçmek isterken önce otomobil, sonra kamyon çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]