Son Dakika Haberleri: D100'de Otomobil Hafif Ticari Araç ile Çarpıştı: 2 Yaralı

D100'de Otomobil Hafif Ticari Araç ile Çarpıştı: 2 Yaralı

14 dakika önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

D100'de Otomobil Hafif Ticari Araç ile Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D100 Karayolu'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Cemil Karakter idaresindeki 41 NB 990 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeyken bir anda yavaşlayan Ahmet D. yönetimindeki 34 TV 2867 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Ahmet D. ve eşi Hülya D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralı Ahmet D. ve eşi Hülya D. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Hülya D. ve Ahmet D.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sebebi ile D100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza anını anlatan sürücü Cemil Karekter, aynı istikamette seyir halinde olan bir otomobilin kazaya sebebiyet verdiğini iddia ederek, "Çarptığım aracın önüne bir araç kırdı. O da sola doğru benim önüme durunca ben de ona çarptım" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Başiskele, D-100 Karayolu, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Rallici, Lüks Aracıyla Zincirleme Kazaya Karıştı "Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Türkiye'yi Sarsan Minik Evrim Davasında Tutuklu Bulunan Baba Serbest Bırakıldı Sakarya'da İki Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırdığı Sokak Köpeği Tedaviye Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:15:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: D100'de Otomobil Hafif Ticari Araç ile Çarpıştı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]