D100'de pikap ile otomobil çarpıştı: 1 hafif yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesi D100 karayolunda pikap ile otomobil çarpıştı. Kazada devrilen pikap sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan Osman Ç. idaresindeki 54 UC 900 plakalı pikap ile Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesinden D100 karayoluna çıkmak isteyen C.K. idaresindeki 54 ABM 690 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen pikap sürücüsü yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA