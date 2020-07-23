Önce trafiği durdurup yavru kediyi kurtaran hayvansever, şimdi de kediyi sahipleniyor - Son Dakika

D100 Karayolu Bakırköy istikametinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, bir kedinin hayatını kurtardı. Maslak'ta bulunan bir kuaförde makyaj sanatçısı olarak çalışan Nazlı Altan işten çıkarak evine gitmek için yola koyuldu. Altan, Merter mevkiine geldiğinde metrobüs bariyerlerinde bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Trafiğinde ağır ilerlemesini fırsat bilen Nazlı Altan, aracıyla kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak bariyerlerde mahsur kalan kedi için yardıma koştu. Mahsur kalan kediyi ezilmekten son anda kurtaran Altan'ın o anları bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nazlı Altan'a çok sayıda teşekkür mesajı geldi.

HAYVANSEVER KADIN O ANLARI ANLATTI

Trafiği kontrollü bir şekilde durdurarak mahsur kalan yavru kediyi kurtardığını belirten Nazlı Altan, "Trafik orta hızda akarken sol taraftan bir canlının fırladığını gördüm, ilk başta kedi olduğunu bilmiyordum. Yaralı olduğunu düşündüm, bariyerlere sığınmıştı. Yaralı bir canlının olduğunu düşününce çok üzüldüm ve trafiği kontrollü bir şekilde durdurdum. Ona yaklaşınca yaralı olmadığını gördüm ve çok mutlu oldum ve yanıma alıp yoluma devam ettim. Bakıma muhtaç yavru bir kediydi. Görüntüler sosyal medyaya düştükten sonra kötü yorumlarda yapılmış. İnsan hayatını riske atıp trafiği durdurduğunu düşünmüşler. Ben kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak o canlıyı oradan aldım" ifadelerini kullandı.

BU İNSANİ BİR GÖREV, ŞOV DEĞİL

İnsani bir görevi yerine getirdiğini aktaran Altan, "Son zamanlarda hayvana şiddet olayları gündeme geliyor. Bir köpeğe tecavüz edildi. Bunu yapan kişide serbest bırakıldı. Benim orada trafiği durdurmamı değil de hayvanlara şiddet uygulayan, istismar eden insanlar eleştirilmeli. Güzel tepkilerde aldım. Sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür edenler de oldu. Ben o canı oradan kurtarırken bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ancak böyle güzel tepkiler alınca insan mutlu oluyor. Bu insani bir görev, bir şov değil" şeklinde konuştu.

ARTIK EVİMİZİN BİR FERDİ OLDU

Yavru kediyi sahiplendiğini söyleyen Nazlı Altan, "Kedi şu an evimde ve çok mutlu. İş yoğunluğundan henüz veterinere götüremedim, gerekli kontrolleri yaptırıp aşılarını tamamladıktan sonra artık evimizin bir ferdi olarak hayatını sürdürecek. Henüz bir isim koymadım ancak Venüs ismini düşünüyorum" diye konuştu.

- İstanbul