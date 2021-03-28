D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı - Son Dakika

D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı

28.03.2021 23:06

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, aynı istikametteki bir otomobile daha sıçradı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan otomobilde çıkan yangın, aynı istikametteki bir otomobile daha sıçradı. Otomobillerdeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İzmit ilçesi D100 Karayolu Karabaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Muhammet Altıntaş idaresindeki 41 F8626 plakalı otomobil, yolda bulunan denetim noktasında oluşan trafik sebebi ile yavaşladı. Bu sırada otomobilin motor kısmı bir anda alevlere teslim oldu. Çıkan yangın, otomobilin arkasında seyir halinde olan İbrahim Pankaduz yönetimindeki 34 PA 9236 plakalı otomobile de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından otomobillerdeki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile otomobiller kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Murat Kanber/İHA)

D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı
D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı
D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı
D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı

Otomobil, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D100'de yanan otomobilden sıçrayan alevler, bir otomobili daha yaktı - Son Dakika


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