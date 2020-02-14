D100'E ÇİÇEKÇİ AKINI - Son Dakika
Son Dakika Güncel D100'E ÇİÇEKÇİ AKINI - Son Dakika

D100'E ÇİÇEKÇİ AKINI

6 saat önce

Sevgililer günü nedeniyle D-100'de çiçek satan çok sayıda kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

D100'E ÇİÇEKÇİ AKINI, System.String[]

Sevgililer günü nedeniyle D-100'de çiçek satan çok sayıda kişi ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ana yollarda özellikle su, simit ve şarj aleti satarken görmeye alıştığımız seyyar satıcılar bu kez ellerinde çiçekler ile yollardaydı.

D-100 Karayolu Çağlayan Mecidiyeköy mevkiinde, her iki yönde de trafik akışının yavaşladığı saatlerde ortaya çıkan seyyar satıcılar, ilerleyen araçların arasından geçerek satış yaptı. Çiçek satan bazı satıcıların trafikte ilerleyen araçları durdurmaya çalışması ise hem sürücülerin hem de kendi canlarını tehlikeye attı. Trafikteki sürücülerden Hasan Özçelik yolda çiçek satmaya çalışan satıcılar için, "Altta var, üstte var, her yerde var. Kimse önlem almıyor, yapacak bir şey yok. Tehlikeli bir durum" dedi. Bir diğer sürücü Mehmet Gündoğdu ise, "Çiçekçiler tehlike yaratıyor. Sürekli ısrarcı bir şekilde davranıyorlar. Arabalarımızı gördüklerinde cama vuruyorlar. Bence zabıtaların bakması lazım bu olaya" dedi. Öte yandan başka bir sürücü Ali Yılmaz ise, "Onlar da ekmek yemesin mi? Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Adam çiçek satmayacak, su satmayacak, mesleği yok. Helal yoldan para kazanmaya çalışıyorlar. Trafiği tehlikeye sokacak bir şey yok ki, adım atacak yer yok zaten" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Trafikte çiçek satanlardan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Muhabir anonsu

-Hasan Özçelik ile röportaj

-Mehmet Gündoğdu ile röportaj

-Ali Yılmaz ile röportaj

-Çiçek satanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:59 Kaynak: DHA
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