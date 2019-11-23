Son Dakika Haberleri: D100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZALARI: 2 YARALI
Son Dakika Güncel D100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZALARI: 2 YARALI - Son Dakika

D100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZALARI: 2 YARALI

6 saat önce

D100 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde 11 aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

D100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZALARI: 2 YARALI, System.String[]

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Esenyurt Saadetdere mevkiinde 11 aracın karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

D100 Karayolu Saadetdere mevkii Edirne istikametinde saat 03.15 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile bariyerlere çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta hasar meydana geldi. Kaza sonrası otomobilinin başında bekleyen sürücü polis ekiplerinin gelmesini beklerken, aynı yönde ilerleyen bir başka sürücü ise direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle yolu ayıran beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön lastiği patladı. İhbar üzerine kaza yerine geline polis ekipleri yolda önlem aldı.

9 ARAÇ ZŞNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

İkinci kaza sonrası sürücü otomobilini güvenli bölgeye çekerken arkadan gelen 9 araç ise birbirine girdi. Aynı noktada meydana gelen kazaların ardından 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de araçlarda incelemelerde bulundu.

POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ise yolda tekrar bir kaza yaşanmaması için yolu yaklaşık 1 kilometre geriden keserek sürücüleri megafonla uyardı. Polis ekipleri, gelen araçları D-100 Karayolu yan yola yönlendirdi. Yaklaşık bir saat kapalı kalan yolda, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Polis ekipleri yoldaki önlemlerini bir süre daha devam ettirirken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

Kazanın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Sürücü ile röp.

Polisin çalışması

Araçların çekilmesi

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Sağlık ekiplerinden görüntü

Genel ve detaylar


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 11:55:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: D100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZALARI: 2 YARALI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]