Son Dakika Haberleri: D100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı (1)

D100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı (1)

1 saat önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

D100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı (1), System.String[]
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

 

Kaza, saat 03.00 sıralarında D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan polis yolda güvenlik önlemi alarak yolu tamamen ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri aracının ön kısmında sıkışan sürücüyü kurtarırken, diğer ayarlılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ambulansa konarak morga kaldırıldı.

 

Araçların yoldan kaldırılması sırasında yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken, kazaya karışan araçların hurdaya döndüğü görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki yol temizleme çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:02 Kaynak: DHA

Ankara, Kadıköy, D-100 Karayolu, 3. Sayfa
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