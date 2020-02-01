D100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI (1) - Son Dakika

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D100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI (1)
58 dakika önce
D100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Aksaray yol ayrımı yakınlarında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Aksaray yol ayrımı yakınlarında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
--------------------------------Kazadan ilk görüntüler
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