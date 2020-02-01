D100 karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

D100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Aksaray yol ayrımı yakınlarında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemlerini sürdürüyor.