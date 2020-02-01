D100 karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı (1) - Son Dakika

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D100 karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı (1)
53 dakika önce
D100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Aksaray yol ayrımı yakınlarında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:30 Kaynak: DHA
D100 Karayolu Cevizlibağ mevkii Aksaray yol ayrımı yakınlarında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
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