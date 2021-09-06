D100 Karayolu zincirleme kazasında 17 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Sabah 07.00 sıralarında Derince D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, sabahın ilk ışıklarında başlayan yağmur yağışı neticesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir servis minibüsü savrularak ters döndü.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ARAÇLARINI TERK ETTİLER

Derince tüneli içinde ters istikamete dönen minibüsü görerek frene basan aralarında tırların da olduğu 17 araç da duramayarak birbirine girdi. 4 kişinin yaralandığı kazaya karışan araçlardaki sürücü ve yolcular, can güvenlikleri için araçlarını terk ederek yol kenarına çıktılar.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerinhaber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

"BÜTÜN ARABALAR BİRBİRİNE GİRDİ"

Yağıştan ve süratten kazanın meydana geldiğini ifade eden Gökmen Kahraman isimli vatandaş, "Önümdeki tır süratini alamadı taksiye vurdu ondan sonra bütün arabalar birbirine girdi. En son gelen tır da biçe biçe gitti. Hem yağışın etkisi var, hem de süratliydi. Önce taksiye vurdu, sonra servis minibüsüne, ondan sonra arkadan gelen tır da biçe biçe gitti" dedi.

YOLU AÇMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kaza sebebiyle trafiğe kapanan D100 İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kapanan yolda kalan araçlar, polis ekiplerince yan yola yönlendirilirken, ekiplerin araçları çekici ile kaldırarak yolu açma çalışmaları ise sürüyor.