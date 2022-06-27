Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tosya istikametinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 06 BR 2298 plakalı otomobil ile aynı istikametteki tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil su kanalına devrildi. Kazada kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › D100 karayolunda otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.