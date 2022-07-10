D100 karayolunda otomobil kaza yapan araçlara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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D100 karayolunda otomobil kaza yapan araçlara çarptı: 3 yaralı

10.07.2022 17:30
D100 karayolunda otomobil kaza yapan araçlara çarptı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bir otomobilin kaza yapan araçlara çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bir otomobilin kaza yapan araçlara çarpması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Serhat K. idaresindeki 81 DN 337 plakalı otomobil, kazadan dolayı beklemekte olan 48 J0 326 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 48 J0 326 plakalı otomobil de yanında duran 34 UR 3713 plakalı araca çarptı. Kazada Yıldız C., Celal T. ve Sultan T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D100 karayolunda otomobil kaza yapan araçlara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D100 karayolunda otomobil kaza yapan araçlara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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