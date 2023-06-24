D100 Karayolunda Şüpheli Ölüm - Kendi Ayakkabı Bağcığıyla Ağaca Asılı Halde Bulundu - Son Dakika
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D100 Karayolunda Şüpheli Ölüm - Kendi Ayakkabı Bağcığıyla Ağaca Asılı Halde Bulundu

24.06.2023 13:37

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde D100 Karayolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu. Şüpheli bulunan ölümde erkek şahsın kendi ayakkabı bağcığıyla asıldığı tespit edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek şahsın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadı. Olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

D100 Karayolunda şüpheli ölüm

-Kendi ayakkabı bağcığıyla ağaca asılı halde bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde D100 Karayolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Şüpheli bulunan ölümde erkek şahsın kendi ayakkabı bağcığıyla asıldığı tespit edildi.

Olay, D100 Karayolu İstanbul istikameti Çayırova Köprüsü Bayramoğlu Kavşağındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüler, ağaca asılı halde bir erkek şahsı görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde erkek şahsın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri erkek şahsın, ayakkabı bağcığıyla şüpheli şekilde öldüğünü tespit etti. 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek şahsın üzerinden kimlik ve telefon çıkmadı. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
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D-100 Karayolu, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D100 Karayolunda Şüpheli Ölüm - Kendi Ayakkabı Bağcığıyla Ağaca Asılı Halde Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: D100 Karayolunda Şüpheli Ölüm - Kendi Ayakkabı Bağcığıyla Ağaca Asılı Halde Bulundu - Son Dakika
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