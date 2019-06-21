D100 sel sularına teslim oldu, yol trafiğe kapandı
1 saat önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası D100 Karayolu iki yönlü de trafiğe kapandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
'nin Kartepe
ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası D100 Karayolu iki yönlü de trafiğe kapandı. Sel nedeniyle yoldaki Kocaeli Sakarya
arası ulaşım durdu.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'yi etkisi altına alan yoğun sağanak yağışı sonrasında D100 Karayolu Kartepe ilçesi Eşme
mevki'i trafiğe kapandı. Sel bedeniyle trafik D 100 Karayolu Kartepe geçişinde durma noktasına geldi. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalışırken, bölgeye sevk edilen ekipler yaşanan aksaklığın giderilebilmesi için çalışma başlattı. - KOCAELİ
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