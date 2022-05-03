D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

03.05.2022 13:04
D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D140 karayolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D140 karayolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, D140 Akyazı- Kuzuluk karayolu Batakköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BUR 528 plakalı Toyota marka otomobil, yağışlı havanın etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobilin şarampole devrildiği kazada şans eseri yaralanan olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği araç bölgeye sevk edilen çekici ile bulunduğu yerden çıkartıldı. - SAKARYA

D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı

YORUMLAR
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Otomobil, Tragger, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: D140'da kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı - Son Dakika
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