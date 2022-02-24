D650'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı - Son Dakika
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D650'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı

24.02.2022 12:56
D650'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesi D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, korku dolu anlar yaşattı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, korku dolu anlar yaşattı. Beton bariyerlere çarpan tır devrilirken, savrulan bariyerlere karşı şeritten gelen otomobilin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D650 karayolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametine seyir halinde olan A.A. idaresindeki 54 BH 250 plakalı tır, yağışın da etkisiyle kontrolden çıktı. Beton bariyerlere çarpan tır devrilirken, savrulan bariyer parçalarına ise karşı şeritten gelen S.T.G. idaresindeki 54 ADH 781 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen trafik kazasında her iki sürücü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen ekiplerce araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA

D650'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı
D650'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı
D650'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı
D650'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı
D650'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı

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Tragger, Sakarya, Geyve, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D650'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: D650'de bariyerleri aşan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı - Son Dakika
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