D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti. - Son Dakika

D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.
08.04.2021 15:01
D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.
D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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