D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.

D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.

D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › D8 ülkeleri, ticari iş birliğini derinleştirme ve iç ticaret hacimlerini toplam D8 ticaretinin en az yüzde 10'una ulaştırma hedefini kabul etti. - Son Dakika

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