Da Costa, Al Ittihad'da
1 saat önce
Medipol Başakşehir'de forma giyen Faslı futbolcu Manuel da Costa, Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer oldu.
Medipol Başakşehir
'de forma giyen Faslı futbolcu Manuel da Costa, Arabistan
ekibi Al Ittihad'a transfer oldu. Suudi Arabistan
Ligi ekiplerinden Al Ittihad, Medipol Başakşehir'de forma giyen Faslı stoper da Costa'yı renklerine bağladı. Arap temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla deneyimli savunma oyuncusunu kadrosuna dahil ettiğini açıklarken, Al Ittihad formasını giydiği fotoğraflar paylaşıldı. 32 yaşındaki defans oyuncusunun Arap ekibine 4 buçuk milyon Euro karşılığında transfer olduğu ifade edildi.
Bir dönem Beşiktaş
'ta da görev yapmış olan Slaven Bilic
'in şu anda teknik direktörlüğünü üstlendiği Al Ittihad'ın Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues
ile de ilgilendiği iddia ediliyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:38 Kaynak: İHA
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