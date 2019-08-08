Son Dakika Haberleri: Da Vinci, Londra Bilim Müzesi'nde zaman yolcuğuna çıkarıyor
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Da Vinci, Londra Bilim Müzesi'nde zaman yolcuğuna çıkarıyor

9 dakika önce

Da Vinci, "Modern Dünyayı Şekillendiren İcatlar" programında, 15 Ağustos herkesi Londra Bilim Müzesi'nde zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Da Vinci, Londra Bilim Müzesi'nde zaman yolcuğuna çıkarıyor, System.String[]

Bugün, içinde bulunduğumuz dünyada onlar olmadan yaşayamayacağımız binlerce icatla dolu olan Londra Bilim Müzesi'nde; jet motorlarından televizyona kadar, dünyamızı değiştiren birçok icadın tarihini birlikte öğreneceğiz.

Topluma bilimi sevdirmek ve bilimsel kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla kurulan ve Dünya'nın ilk bilim müzesi olan Londra Bilim Müzesi'nde; aralarında dünyanın ilk buhar makinesi, ilk buharlı lokomotif ve ilk daktilo gibi antikaların yer aldığı 300 bin obje var. Wright kardeşler, dünyanın ilk uçağını bu müzede sergilemişti.

Yılda 3,3 milyon ziyaretçisiyle dünyada en fazla ziyaret edilen Londra Bilim Müzesi'nde bizlerle birlikte zaman yolcuğuna çıkmak için, 15 Ağustos Perşembe 22.00'da Da Vinci'de olmanız yeterli.

Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:31 Kaynak: Bültenler
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