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Da Vinci'nin 'Mona Lisa'sını koruyan Louvre görevlileri koronavirüs endişesiyle çalışmak istemiyor
6 saat önce
Da Vinci'nin `Mona Lisa'sını koruyan Louvre çalışanları koronavirüs endişesiyle çalışmak istemiyor.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede Avrupa'ya yayılmaya başlayan koronavirüs, Paris'teki Louvre Müzesi'ni de vurdu. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi, bugün bir kez daha kapılarını ziyaretçilere kapattı. Neden ise müze çalışanlarının salgın endişesi nedeniyle çalışmayı reddetmesi.
Covid-19 bulaşan kişi sayısının 130'a çıktığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği Fransa'da artan virüs endişesini her yerde görmek mümkün. Her yıl 9 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen Louvre Müzesi de yüzlerce çalışanıyla birlikte salgına en açık yerlerden biri konumunda.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:39
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