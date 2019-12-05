Son Dakika Haberleri: Dacia'da aralık ayında sıfır faiz fırsatı
Son Dakika Güncel Dacia'da aralık ayında sıfır faiz fırsatı - Son Dakika

Dacia'da aralık ayında sıfır faiz fırsatı

6 saat önce

Aralık ayında Dacia'nın Sandero ve Duster modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunurken hafif ticari modeli Dokker'de ise avantajlı fiyatlar yer alıyor.

Dacia'da aralık ayında sıfır faiz fırsatı, System.String[]

Aralık ayında Dacia'nın Sandero ve Duster modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunurken hafif ticari modeli Dokker'de ise avantajlı fiyatlar yer alıyor.


Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya dahilinde Dacia Sandero ve Duster modellerinde 40 bin TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz imkanı olacak. Dacia, hafif ticari araç müşterilerine de cazip fırsatlar sunuyor. Aralık ayında Dacia Dokker Van modelinde 6 bin TL, Dokker Combi modelinde ise 4 bin 500 TL indirim fırsatı bulunuyor.


Aralık ayında Sandero 74 bin 900TL'den, Duster ise 87 bin 900TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim mevcut.

Aralık, Dacia, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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