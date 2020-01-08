Dacia'da ocak fırsatı - Son Dakika

Dacia, ocak ayında müşterilerine Sandero, Duster ve Dokker modellerinde cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı sunuyor.



Dacia açıklamasına göre, kampanya dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerde 24 bin TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut.



Belirtilen tüm finansman kampanyalarının sadece Maxxi Koruma satın alındığı takdirde geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olan kampanyada, ocak ayında Dacia Dokker 83 bin 150 TL'den, Sandero 84 bin 250 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 110 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.



Ayrıca ocak ayında tüm Dacia binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100 bin TL'ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları bulunuyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim yer alıyor.