Dacia'da yenilenen ikonik modeller - Son Dakika

Dacia'da yenilenen ikonik modeller

Dacia; Sandero, Sandero Stepway ve Logan'ın üçüncü nesillerini tanıtacak.

Dacia'da yenilenen ikonik modeller, System.String[]

Dacia; Sandero, Sandero Stepway ve Logan'ın üçüncü nesillerini tanıtacak.

Dacia açıklamasına göre, tamamen yenilenen yeni Sandero, yeni Sandero Stepway ve yeni Logan, 29 Eylül'de tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkacak.

Önceki nesillerin ruhunu koruyarak yenilenen ve erişilebilir fiyatlarla müşterileriyle buluşmaya devam edecek modeller, markanın temel felsefesi olan yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla modernlik, daha fazla ekipman ve çok yönlülük sunuyor.

Dacia'nın sunduğu ürünler, bugün her zamankinden daha çok tüketicinin beklentileri ile örtüşüyor. Artan bireysel mobilite ihtiyacı, uzun vadeli bir yaklaşımı doğurdu. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan otomobil, uzun vadeli ve mantıklı bir yatırım tercihi olarak öne çıkıyor. Bu nedenle müşteriler, daha iyi ve daha erişilebilir bir ürün talep ediyor.

Logan ile tek bir modelden başlayan ve bugün eksiksiz bir ürün gamına ulaşan Dacia, 15 yıldan bu yana otomobilde dönüşümü gerçekleştiriyor. Sandero, 2017'den bugüne Avrupa'nın en çok satan perakende modeli olmayı başardı.

15 yılda Dacia markası, otomobil sektöründeki konumunu sağlamlaştırdı. Aidiyet duygusu yaratan ve tercih edilen bir marka oldu. Müşteri odaklı yaklaşımını her zamanki gibi sürdürürken, Dacia, modernize edilen 2 yeni modeli ile yeni bir boyut kazanıyor.

Çağdaş ve dinamik çizgiler

Belirgin hatları ve dizayn detaylarıyla yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip. Yerden yüksekliği artmasına rağmen yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.

Yeni Sandero Stepway ise Dacia ürün gamının çok yönlü modeli olarak öne çıkıyor. Yeni Sandero Stepway, SUV DNA'sı vurgulanan ve macerayı çağrıştıran tasarımı ile yeni Sandero'dan farklılaşıyor. Daha belirgin hatlara sahip kaput, ızgara altındaki krom Stepway logosu, sis farlarının üzerindeki eğimli yapı, modeli fark edilir kılıyor.

Tamamen yeniden tasarlanan yeni Logan'ın silüeti daha dinamik ve akıcı, ayrıca bir önceki nesle göre biraz daha uzun. Otomobilin dinamik çizgisine, akıcı tavan çizgisi ve yüzeyi daraltılmış yan camlar katkıda bulunuyor. Y formundaki farlar, gövdenin hatlarıyla uyumlu jantlar, daha şık tasarıma sahip kapı kolu gibi ayrıntılar yeni Sandero ile benzerlik taşıyor.

Y biçimindeki ön ve arka farlar, Dacia'nın yeni ışık imzasını oluşturuyor. Üçüncü nesle daha güçlü bir kimlik kazandıran bu imza, modellerin daha geniş görünmesini sağlıyor.

Eylül, Dacia, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 11:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dacia'da yenilenen ikonik modeller - Son Dakika Ekonomi

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