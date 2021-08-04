Dacia'dan ağustos ayına özel fırsatlar

Dacia, ağustos ayında araç sahibi olmak isteyenlere kredi taksit ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleme avantajı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indirimi fırsatını da kapsayan ağustos kampanyasında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de tüketicileri bekliyor.

Sınırlı sayıdaki 2021 model Dacia Duster Prestige 1.0 ECO-G 100 bg 4x2 E6DFull versiyonu, ağustosa özel 4.000 TL'lik indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dacia Dokker Combi Eco-G ise 151 bin 400 TL'den başlayan fiyatlarla sahipleriyle buluşuyor.

Sağlık çalışanlarına özel fırsat devam ediyor

Dacia'nın tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanlarına Dacia Finans'tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.