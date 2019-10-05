Son Dakika Haberleri: Dacia'dan ekimde sıfır faiz fırsatı
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Dacia'dan ekimde sıfır faiz fırsatı

1 saat önce

Dacia, başlattığı kampanya kapsamında ekimde ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Dacia'dan ekimde sıfır faiz fırsatı, System.String[]

Dacia, başlattığı kampanya kapsamında ekimde ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Dacia'nın açıklamasına göre, şirket, ekim ayı boyunca sürecek ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde geçerli sıfır faiz kampanyası başlattı.

Kampanya dahilinde Dacia'nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde, vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı yer alıyor. Hafif ticari Dokker modelinde ise 50 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz seçeneği ayrıca 3 bin TL takas indirimi bulunuyor. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı bulunuyor.


Ekimde hurda teşvikli Sandero ECO-G 80 bin 900 TL'den, Lodgy ECO-G ve Logan ECO-G 89 bin 900 TL'den, Duster ECO-G ise 91 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.

Dacia, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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