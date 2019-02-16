Son Dakika Haberleri: Dacia'dan Günlük 39,90 TL'den Başlayan Ödeme Fırsatı

Dacia'dan Günlük 39,90 TL'den Başlayan Ödeme Fırsatı

9 dakika önce

Dacia'nın şubat ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor.

Dacia'dan Günlük 39,90 TL'den Başlayan Ödeme Fırsatı, System.String[]
Dacia'nın şubat ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri yer alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Dacia'nın tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri bulunuyor.

Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39,90 TL, Dokker 49,90 TL ve Duster 59,90 TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko'da anında bin TL indirim imkanı sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,99 faiz oranından faydalanıyor.


Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 50 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı mevcut.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Dacia, Ekonomi
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