Son Dakika Haberleri: Dacia'dan kasımda sıfır faiz fırsatı
Son Dakika Güncel Dacia'dan kasımda sıfır faiz fırsatı

Dacia'dan kasımda sıfır faiz fırsatı

6 saat önce

Dacia, başlattığı kampanya kapsamında kasımda ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Dacia'dan kasımda sıfır faiz fırsatı, System.String[]

Dacia, başlattığı kampanya kapsamında kasımda ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı sunuyor.


Dacia açıklamasına göre, şirket, kasım ayı boyunca sürecek ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde geçerli sıfır faiz kampanyası başlattı.


Kampanya dahilinde Dacia'nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde, vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı yer alıyor. Hafif ticari Dokker modelinde ise 50 bin TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz seçeneği bulunuyor.

Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,26 faiz oranı sunuluyor.

Kasımda hurda teşvikli Logan ECO-G 80 bin 400 TL'den, Sandero ECO-G 83 bin 400 TL'den, Lodgy ECO-G 91 bin 900 TL'den ve Duster ECO-G ise 93 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında bin TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.

Dacia, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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