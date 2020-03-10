Dacia'dan mart ayına özel fiyat ve sıfır faiz kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dacia'dan mart ayına özel fiyat ve sıfır faiz kampanyası - Son Dakika

Dacia'dan mart ayına özel fiyat ve sıfır faiz kampanyası

6 saat önce

Dacia'nın Dokker, Sandero ve Duster modellerinde mart ayı için sıfır faiz fırsatı ve cazip fiyatlar sunuluyor.

Dacia'dan mart ayına özel fiyat ve sıfır faiz kampanyası, System.String[]

Dacia'nın Dokker, Sandero ve Duster modellerinde mart ayı için sıfır faiz fırsatı ve cazip fiyatlar sunuluyor.


Dacia açıklamasına göre, kampanya dahilinde Dokker Van Ambiance 1.5 Blue dCi 95bg, Sandero Ambiance 1.0 Sce 75bg ve Duster Comfort 1.0 Tce 100bg 4x2 modellerinde 12 ay vade ile 24 bin TL kredi için sıfır faiz seçeneği bulunuyor.


Mart ayında Dacia Dokker 83 bin 250, Sandero 86 bin 350 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ise 115 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.


Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da ve uzatılmış garantide beş yüzer TL indirim yer alıyor.

Dacia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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