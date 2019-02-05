Son Dakika Haberleri: Dacia'dan Şubat Ayına Özel Sıfır Faiz

Dacia'dan Şubat Ayına Özel Sıfır Faiz

54 dakika önce

Dacia, şubat ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Dacia'dan Şubat Ayına Özel Sıfır Faiz, System.String[]
Dacia, şubat ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.


Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, Duster, Logan, Lodgy ve Sandero modellerinin benzinli versiyonlarında 24 bin lira kredi ve 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 60 bin lira kredi kullanacak müşterilere ise aynı modeller için 30 aya varan vade seçeneği ve yüzde 1,99 faiz fırsatı sunuluyor.


Ayrıca Dokker modeli için ise 50 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Daha fazla kredi veya vade talep eden müşteriler için avantajlı faiz oranları bulunuyor.
2018 model Dacia modellerinde şubatta da cazip fiyat fırsatı sürüyor. 2018 model hurda teşviki ile Sandero 54 bin 900 TL'den, Dokker 61 bin 550 TL'den, Duster 77 bin 900 TL'den, Lodgy ise 93 bin 900 TLden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:29 Kaynak: AA

Dacia, Ekonomi
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