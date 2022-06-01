Dacia'dan zam kararı: Tüm modellerin fiyatları arttı! - Son Dakika
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Dacia'dan zam kararı: Tüm modellerin fiyatları arttı!

01.06.2022 20:38
Dacia'dan zam kararı: Tüm modellerin fiyatları arttı!

Dacia, Haziran 2022 fiyatlarını duyurdu. Sektörün genelinde olduğu gibi değişiklikler zam odaklıydı. İşte Dacia Haziran 2022 fiyat listesi.

Otomotiv sektörünün başarılı oyuncularından Dacia, şimdiye dek uygun fiyatlı otomobillerle sürücülerin karşısına çıkıyordu Ancak çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru nedeniyle konseptinden büyük ölçüde saptı. Son olarak şirket, Haziran 2022 fiyat listesi ile karşımıza çıktı. Tüm modellere zam geldi. İşte son durum!

Dacia, Haziran 2022 fiyat listesi: Tüm modellere zam geldi!

Dacia, Haziran 2022 fiyatlarını duyurdu. Sektörün genelinde olduğu gibi değişiklikler zam odaklıydı. Bu kapsamda özellikle ülkemizde sıklıkla tercih edilen Duster'ın fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Giriş, yani en uygun fiyatlı versiyonu tamı tamına 54 bin TL zamlandı. Aynı şekilde diğer seçeneklerde de can sıkan artışlar meydana geldi.

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Dacia Duster

Dacia'dan zam kararı: Tüm modellerin fiyatları arttı!

Donanım Paketi – Motor SeçeneğiMayıs 2022Haziran 2022Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2402.900 ?456.900 ?Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2442.000 ?476.900 ?Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4×2462.900 ?497.900 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2490.000 ?524.900 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4484.900 ?519.900 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2493.000 ?527.900 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4608.000 ?645.000 ?Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2530.900 ?565.000 ?

Yeni Sandero

Dacia'dan zam kararı: Tüm modellerin fiyatları arttı!

Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg435.000 ?Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg446.900 ?

Yeni Sandero Stepway

Dacia'dan zam kararı: Tüm modellerin fiyatları arttı!

Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Comfort 1.0 Turbo 90 bg401.900 ?Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg439.900 ?Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg466.000 ?

Lodgy

Dacia'dan zam kararı: Tüm modellerin fiyatları arttı!

Donanım Paketi – Motor SeçeneğiHaziran 2022Stepway 1.5 Blue dCi 115 hp 7 koltuklu LL516.000 ?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia'nın Haziran 2022 fiyat listesi nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Döviz Kuru, Haziran, Dacia, Güncel, Son Dakika

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