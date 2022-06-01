Dacia'dan zam kararı: Tüm modellerin fiyatları arttı!

Otomotiv sektörünün başarılı oyuncularından Dacia, şimdiye dek uygun fiyatlı otomobillerle sürücülerin karşısına çıkıyordu Ancak çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru nedeniyle konseptinden büyük ölçüde saptı. Son olarak şirket, Haziran 2022 fiyat listesi ile karşımıza çıktı. Tüm modellere zam geldi. İşte son durum!

Dacia, Haziran 2022 fiyat listesi: Tüm modellere zam geldi!

Dacia, Haziran 2022 fiyatlarını duyurdu. Sektörün genelinde olduğu gibi değişiklikler zam odaklıydı. Bu kapsamda özellikle ülkemizde sıklıkla tercih edilen Duster'ın fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Giriş, yani en uygun fiyatlı versiyonu tamı tamına 54 bin TL zamlandı. Aynı şekilde diğer seçeneklerde de can sıkan artışlar meydana geldi.

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Dacia Duster