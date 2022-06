Dacia Duster'a bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Otomotiv pazarındaki olumsuz hava sürüyor. Üreticiler, devam eden çip krizi, pandemi ve artan döviz kuru gibi birçok nedenden dolayı fiyatları zam yapmaya devam ediyorlar. Son olarak bu ayın başında fiyatlarda genel bir artış olmuştu. Ancak aradan çok geçmeden otomobillere bir zam daha geldi. Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia Duster'ın fiyatları da yükseldi. İşte Dacia Duster güncel fiyat listesi!

Dacia Duster bir kez daha zamlandı

Dacia, bu ayın başlarında Haziran 2022 fiyat listesini açıkladı. Bu kapsamda SUV'un fiyatlarında 54 bin TL'ye varan artışlar yaşandı. Ancak aradan çok geçmeden modele bir zam daha geldi. Son değişiklikle birlikle giriş seviyesi, yani en uygun fiyatlı versiyonu 456 bin 900 TL'den 475 bin TL'ye zamlandı. Diğer paketlerde ve motor seçeneklerinde de benzer bir durum söz konusu.