Dacia Duster, yılın ilk iki ayında SUV pazarının lideri oldu

Dacia Duster, yılın ilk 2 ayında, gerçekleştirdiği 2 bin 116 satış adedi ve elde ettiği 14,8 segment (C-SUV) payıyla toplam SUV pazarının lideri oldu.

Dacia'nın açıklamasına göre, Dacia Duster, ilk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre segment payını yüzde 17 artırmayı başarırken, satış adedini ise yüzde 229 yükseltti.



Dacia Duster, söz konusu dönemde gerçekleştirdiği 2 bin 116 satış adedi ve elde ettiği 14,8 segment (C-SUV) payıyla toplam SUV pazarının lideri oldu.

Şirket, Duster modeli satışlarının yüzde 70'ini oluşturan ECO-G serisini; Comfort ECO-G 115bg 4x2 ve Prestige ECO-G 115bg 4x2 versiyonları ile müşterilerin beğenisine sunuyor. 133 bin 400 lira başlangıç fiyatının yanı sıra 3 kilometrede sadece 1 TL ile yakıt tüketim avantajı sunan Duster ECO-G, ekolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.



Dacia Duster, 129 bin 400 TL fiyata sahip Comfort 1.0 Tce 100bg 4x2 benzinli versiyonuyla C-SUV segmentindeki en uygun fiyatlı otomobili müşterilerine sunarken; Comfort ve Prestige 1.3 Tce 150bg 4x4 versiyonları ise SUV'un gücünü ve off-road becerisini bünyesinde barındırıyor.



Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, dikkat çeken konfor ve güvenlik ekipmanlarına sahip. Otomatik klima, otomatik yanan farlar, 360 derece kamera, Eller Serbest Dacia Kart Sistemi, perde hava yastıkları, elektrik takviyeli direksiyon, Kör Nokta Uyarı Sistemi, 4x4 Bilgilendirme Ekranı, bel destek ayarlı yeni koltuklar ve Yokuş İniş Destek Sistemi Duster'da sunulan özellikler arasında yer alıyor.