Dacia, fiyat performans ürünlerini tüketicilerle buluşturmayı sürdürüyor

1968 yılında Romanya vatandaşlarına modern, sağlam ve ekonomik otomobiller sunmak hedefiyle yola çıkan ve son 15 yılda gelenekselin dışına çıkarak geniş bir hedef kitleye hitap eden Dacia, bugün 44 ülkede 7 milyondan fazla müşterisi için zamana uygun şekilde sürekli dönüşmeye devam ediyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre 1968 yılında kuruluşu gerçekleşen, 1999'da Renault Grubu tarafından satın alınan şirket, günümüze gelene kadar çok önemli yol kat etti.

Artık uluslararası bir kimlik kazanan Romanya markası, en uygun fiyatlara en temel özellikleri sunma formülüyle başarıya ulaşırken, başarı hikayesine yeni bir başlık eklemeye hazırlanıyor ve çağın gerekliliklerine uygun fiyat performans ürünlerini tüketicilerle buluşturmayı sürdürüyor.

Verilen bilgiye göre, 1968 yılında tüm Romanya vatandaşlarına modern, sağlam ve ekonomik otomobiller sunmak hedefiyle yola çıkan Dacia'nın isminde, günümüz Romanya bölgesinin eski ismi olan "Dacia"dan ilham alındı.

1999 yılında Louis Schweitzer önderliğinde Renault Grubu'na katılan marka, yeni hedeflere giden yolu da açmış oldu.

Markanın tarihindeki bu yeni sıçrama 2004 yılında modern, dayanıklı ve hepsinden önemlisi erişilebilir aile sedan otomobili Logan modelin lansmanıyla gerçeğe dönüştürüldü.

İlk olarak gelişmekte olan pazarlar için tasarlanan ve 5 bin avro gibi rakipsiz bir fiyatla satışa sunulan model, 2005 yılında batı Avrupa da dahil olmak üzere büyük bir ticari başarıya imza attı. İkinci el fiyatına sunulan bu yeni araç, otomobil pazarında devrim yarattı.

Duster, ciddi bir ticari başarıya imza attı

2008 ise Dacia'nın Renault Grubu altındaki ikinci büyük lansmanı olan Sandero'nun satışa sunulmasına sahne oldu.

Model ayrıca markanın en büyük ticari başarısına da imza atarken, Sandero, sunduğu birçok avantaj arasında yer alan bir üst segment seviyesindeki iç hacim, çok yönlü yapısı ve uygun fiyatıyla Avrupa'da bireysel satışlarda zirveye oturdu.

2010 yılında Dacia, pazardaki en uygun fiyatlı SUV aracı sunarak bir kez daha kuralları değiştirirken, çekici bir dış tasarım ve erişilebilir bir fiyatla sunulan Duster, ciddi bir ticari başarıya imza attı.

Devamında Avrupa pazarındaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobil Spring ile yeni bir devrim gelirken, SUV görünümlü şehir otomobiliyle Dacia bir kez daha kuralları değiştirerek elektrikli mobiliteyi herkesin erişebileceği bir noktaya getiriyor.

Yıllar içinde marka, müşteri taleplerine uyum sağlayıp bir yandan da kendi kimliğine sadık kalırken, zamana eksiksiz ayak uyduran ve akıllı teklifleriyle tüketicilerin karşısına çıkan marka böylece, etkisi çok olan ünlü Dacia buluşmalarında bir araya gelmekten keyif alan bir topluluk ortaya çıkardı.

Geçen 15 yılda gelenekselin dışına çıkan, akılcı tüketime dönük yaklaşımıyla geniş bir hedef kitleye hitap eden Dacia, 44 ülkede 7 milyondan fazla müşterisi için, zamana uygun şekilde sürekli dönüşmeye devam ediyor.

Marka, her adımda maliyetleri optimize etme stratejisi uyguluyor

Yıllar geçtikçe zamanın gerekliliklerine uygun olarak daha modern otomobiller üreten Dacia, başarıyı getiren felsefesi "rakipsiz fiyat performans dengesi"nden ödün vermiyor.

Marka, tasarımdan satışa ve üretimden taşımaya kadar her adımda maliyetleri optimize etme stratejisine sadık kalırken, Dacia müşterileri de sadece ihtiyacı olan özellikler için ödeme yapmış oluyor.

Dacia'nın en büyük hedefi, temel müşteri ihtiyaçlarına odaklanan geriş ürün gamıyla ve etkili işletme modelleriyle yeni pazarlarda başarı yakalamak olarak açıklanırken, bunu yaparken de özellikle C segmentinde pazar ve ürünler de zenginleşecek.

Ocak 2021'de Renaulution stratejik planının sunumunda lansmanı gerçekleştirilen Bigster Concept, Dacia serisinin yeni ufuklara doğru genişlemesini müjdeliyor.

Bigster Concept ile Dacia daha da çekici ve dış mekana uygun hale gelirken, bir yandan da erişilebilir olmaya ve temel özelliklere odaklanmaya devam edecek.

Açık hava ve tozlu yollar için üretilen Bigster Concept, segmentindeki bir SUV aracın temel özelliklerini sunuyor.

Dacia, marka vizyonunu ete kemiğe büründürmek için tamamen yeni bir görsel kimlik ile tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yeni görsel özellikler, özgürlük ve güvenilirlik isteklerine hitap edecek. dış mekan ruhuna sahip çıkacak ve çağın temel isteklerini yansıtacak.

"Verimliliğimizi artıracak ve ürünlerimizin kalite, rekabetçilik ve çekiciliğini daha da geliştireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dacia ve LADA markalarının Üst Yöneticisi (CEO) Denis Le Vot, şunları kaydetti:

"Dacia, her zaman Dacia olmaya ve müşterilerine ödediklerinin karşılığını en iyi şekilde sunan, akıllı yatırım imkanları sağlayan uygun modeller sunmaya devam edecek. Dacia/LADA işletme biriminin oluşturulmasıyla, CMF-B modüler platformumuzdan en iyi şekilde faydalanarak verimliliğimizi artıracak ve ürünlerimizin kalite, rekabetçilik ve çekiciliğini daha da geliştireceğiz. Yeni zirveye ulaşmak için her şeye sahibiz. Bigster Concept bize yolu gösteriyor."