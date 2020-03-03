Dacia ilk yüzde 100 elektrikli modelini 2021'de satışa sunacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dacia ilk yüzde 100 elektrikli modelini 2021'de satışa sunacak - Son Dakika

Dacia ilk yüzde 100 elektrikli modelini 2021'de satışa sunacak

6 saat önce

Dacia'nın ilk yüzde 100 elektrikli modeli Dacia Spring 2021'de satışa sunulacak.

Dacia ilk yüzde 100 elektrikli modelini 2021'de satışa sunacak, System.String[]

Dacia'nın ilk yüzde 100 elektrikli modeli Dacia Spring 2021'de satışa sunulacak.


Dacia açıklamasına göre,marka, Spring modeli ile tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Dacia Spring, markanın yüzde 100 elektrikli ilk modelini simgeliyor.

Elektrikli Dacia Spring, Renault Grubu'nun herkes için sürdürülebilir mobilite yaklaşımının yanı sıra Dacia markasının değerlerine ve felsefesine sadık kalma vizyonunun bir parçası olarak öne çıkıyor.

Model 4 kişilik, geniş hacimli, yüzde 100 elektrikli bir şehir otomobilini temsil ediyor ve geniş kitlelere kolay ve kaliteli mobiliteye erişim sağlıyor.

Yaklaşık 200 km sürüş menziline (WLTP) sahip Dacia Spring'in hafif ve kompakt seri üretim versiyonu, 2021 yılında satışa çıkacak.

Hem perakende hem filo pazarına yönelik bir model


Yüzde 100 elektrikli motoru ve günlük kullanıma yönelik pili ile Dacia Spring, hem şehir içi hem de şehirler arası mobilite gerekliliklerini karşılıyor. Sağlamlığı ile elektrikli araçların tüm avantajlarını bireysel ve filo müşterileri için ulaşılabilir hale getiriyor.


Dacia Spring, sahip olduğu özellikler ile araç paylaşım filosu gibi yeni mobilite hizmetleri için ideal bir çözüm haline gelmeyi hedefliyor. Model, Avrupa'nın en büyük elektrikli otomobil araç paylaşım filolarından birine sahip Renault Grubu'nun da etkin olduğu pazara seri üretim versiyonu ile de giriş yapacak.


Öte yandan 15 yıl içinde Logan ve Duster modelleri ile otomobil pazarında dikkati çeken marka, zamanla müşterilerin ihtiyaçlarına göre adapte olurken, diğer yandan da uygun fiyatlı yalın, modern, güvenilir ve sağlam otomobiller sunmak gibi kendi değerlerine sadık kaldı.


Logan, Sandero, Duster modelleri ile perakende satışlarda Avrupa liderliğini elde etti.

Renault, Dacia, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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