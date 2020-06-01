Dacia'nın dünyada satış adedi 6,5 milyon oldu - Son Dakika

Dacia'nın dünyada satış adedi 6,5 milyon oldu

Dacia, 2004 yılından bu yana dünyada 6,5 milyona ulaştı.

Dacia'nın dünyada satış adedi 6,5 milyon oldu, System.String[]

Dacia, 2004 yılından bu yana dünyada 6,5 milyona ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu çatısı altında 2004 yılında tek model ile pazara sunulan Dacia, bugün 6 modelden oluşan geniş ürün gamına sahip bir marka.

Dacia, 2004 yılından bu yana dünyada 6,5 milyona ulaştı. Türkiye'de ise 2004 yılından bugüne (Nisan sonu 2020) toplam 387 bin 866 adet satış gerçekleştirdi.

Dacia, marka sıralamasında bugün Türkiye'de 8. sırada konumlanıyor.

Renault Grubu'nun 1999 yılında satın alması sonrası Dacia, 2004 yılında ilk modeli Logan Sedanı müşterilerinin beğenisine sundu.

Marka, güvenilirlik ve güvenlikten ödün vermeden ulaşılabilir fiyatı ile müşterilerin beğenisini elde etti. Basın lansmanı 2004 yılında Türkiye- Kapadokya'da gerçekleştirilen Logan toplamda 1,8 milyon adet satış gerçekleştirdi.

Dacia, ürün yelpazesini 2008 yılında Sandero ve Sandero Stepway modelleri ile zenginleştirdi. Kompakt ve ferah bir iç mekana sahip B segment modeli Sandero kısa sürede beklenen ilgiyi gördü.

Marka, 2010 yılında ise devrim niteliğinde bir SUV model olan Duster'ı erişilebilir bir fiyatla pazara sunarak ezber bozmaya devam etti.

Dacia ürün gamına katılan bu iddialı iki model de kısa zamanda ticari başarıya dönüştü.

Sandero (Stepway dahil), bugüne dek toplam 2,1 milyon, Duster ise 1,6 milyon adet satış kaydetti.

Marka, 2007'de Logan MCV (station wagon) ve 2012'de Lodgy (MPV) ve Dokker (Multix ve Van) lansmanı ile eksiksiz bir ürün gamına sahip oldu.

Türkiye'de Duster, lanse edildiği Nisan 2010'dan bugüne müşterilerin büyük beğenisini kazandı. C-SUV segmentinde liderliğe oynayan bir model oldu. Duster 2013–2019 yılları arasında son 7 yılda 4x4 liderliğini bırakmadı.

B segmentinin başarılı oyuncularından Sandero ise Türkiye'de 2008 yılındaki lansmanından bugüne dek 104 bin 881 adet, Duster ise 2010 yılından bu yana 119 bin 327 adet satış gerçekleştirdi.

Lodgy lanse edildiği 2013 yılından beri 8 yıldır açık ara C-MPV (Multi Purpose Vehicle) segmenti lideri olarak konumlanıyor.

Dacia, müşterilerinin temel beklentilerini yalın, güvenilir ve sağlam otomobillerle karşılarken pazardaki trendleri takip etmeye devam ediyor.

Dacia, bu yıl ayrıca Avrupa'nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olmayı hedefleyen Spring modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Orijinal fabrika çıkışlı Dacia LPG'li versiyonları da yakın zamanda müşterilerle buluştu.

Renault, Türkiye, Dacia, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dacia'nın dünyada satış adedi 6,5 milyon oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak 3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız         
17:11
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok         
17:08
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti         
17:06
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam         
16:49
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü         
16:38
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş         
15:47
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı         
15:34
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu         
15:14
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak         
15:13
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı         
15:13
Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları         
15:13
Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı Eski Galatasaraylı Milan Macvan, 30 yaşında basketbolu bıraktı         
15:05
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı         
15:05
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok         
15:02
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler         
15:01
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi         
14:57
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı         
14:45
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?         
14:40
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 18:11:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dacia'nın dünyada satış adedi 6,5 milyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]