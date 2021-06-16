Üye Girişi
Dacia'nın yeni vizyonu - Son Dakika

Dacia'nın yeni vizyonu

16.06.2021 12:03
Dacia'nın yeni vizyonu, System.String[]

Yeni yol haritasını paylaşan Dacia, 1968 yılındaki kuruluşu, 1999’da Renault Grubu tarafından satın alınması ve günümüze gelinceye kadar çok önemli bir yol katetti.

CARMEDYA.COM – Yeni yol haritasını paylaşan Dacia, 1968 yılındaki kuruluşu, 1999'da Renault Grubu tarafından satın alınması ve günümüze gelinceye kadar çok önemli bir yol katetti.

Artık uluslararası bir kimlik kazanan Romanya markası, en uygun fiyatlara en temel özellikleri sunma formülüyle başarıya ulaştı. Başarı hikayesine yeni bir başlık eklemeye hazırlanan marka, çağın gerekliliklerine uygun olarak fiyat performans ürünlerini tüketicilerle buluşturmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz 15 yılda gelenekselin dışına çıkan yaklaşımıyla Dacia, akılcı bir tüketime dönük yaklaşımıyla geniş bir hedef kitleye hitap ediyor. 44 ülkede 7 milyondan fazla müşterisi olan marka, zamana ayak uydurmak için sürekli olarak dönüşmeye devam ediyor.

1968 yılında tüm Romanya vatandaşlarına modern, sağlam ve ekonomik otomobiller sunmak hedefiyle yola çıkan Dacia'nın isminde, günümüz Romanya bölgesinin eski ismi olan "Dacia"dan ilham alındı. 1999 yılında Louis Schweitzer önderliğinde Renault Grubu'na katılan marka, yeni hedeflere giden yolu da açmış oldu.

Dacia'nın yeni vizyonu
2004 – Dacia Logan

Markanın tarihindeki bu yeni sıçrama 2004 yılında modern, dayanıklı ve hepsinden önemlisi erişilebilir aile sedan otomobili Logan modelin lansmanıyla gerçeğe dönüştürüldü. İlk olarak gelişmekte olan pazarlar için tasarlanan ve 5 bin Euro gibi rakipsiz bir fiyatla satışa sunulan model, 2005 yılında batı Avrupa da dahil olmak üzere büyük bir ticari başarıya imza attı. İkinci el fiyatına sunulan bu yeni araç, otomobil pazarında devrim yarattı.

Dacia'nın yeni vizyonu
2008 – Dacia Sandero

2008 ise Dacia'nın Renault Grubu altındaki ikinci büyük lansmanı olan Sandero'nun satışa sunulmasına sahne oldu. Model ayrıca markanın en büyük ticari başarısına da imza attı. Sandero, sunduğu birçok avantaj arasında yer alan bir üst segment seviyesindeki iç hacim, çok yönlü yapısı ve uygun fiyatı ile, Avrupa'da bireysel satışlarda zirveye oturdu.

2010 yılında Dacia, pazardaki en uygun fiyatlı SUV aracı sunarak bir kez daha kuralları değiştirdi. Çekici bir dış tasarım ve erişilebilir bir fiyatla sunulan Duster, ciddi bir ticari başarıya imza attı.

Dacia'nın yeni vizyonu
Dacia Spring

Hikayenin devamında Avrupa pazarındaki en uygun fiyatlı elektrikli otomobil Spring ile yeni bir devrim geliyor. SUV görünümlü şehir otomobiliyle Dacia bir kez daha kuralları değiştirerek elektrikli mobiliteyi herkesin erişebileceği bir noktaya getiriyor.

Yıllar içinde marka, müşteri taleplerine uyum sağlarken, bir yandan da kendi kimliğine sadık kaldı. Zamana eksiksiz ayak uyduran ve akıllı teklifleriyle tüketicilerin karşısına çıkan Dacia böylece, etkisi çok olan ünlü Dacia buluşmalarında bir araya gelmekten keyif alan bir topluluk ortaya çıkardı.

Bugün ve yarın Dacia

Yıllar geçtikçe zamanın gerekliliklerine uygun olarak daha modern otomobiller üreten Dacia, başarıyı getiren felsefesi rakipsiz fiyat performans dengesinden ödün vermiyor. Tasarımdan satışa ve üretimden taşımaya kadar marka her adımda maliyetleri optimize etme stratejisine sadık kalıyor. Böylece müşterileri sadece ihtiyacı olan özellikler için ödeme yapmış oluyor.

Dacia'nın yeni vizyonu
Dacia Bigster Concept

Dacia'nın en büyük hedefi, temel müşteri ihtiyaçlarına odaklanan geriş ürün gamıyla ve etkili işletme modelleriyle yeni pazarlarda başarı yakalamak. Bunu yaparken, özellikle C segmentinde pazar ve ürünler de zenginleşecek. Ocak 2021'de Renaulution stratejik planının sunumunda lansmanı gerçekleştirilen Bigster Concept, Dacia serisinin yeni ufuklara doğru genişlemesini müjdeliyor.

Stratejik planın sunumunda konuşan Dacia ve LADA markalarının CEO'su Denis Le Vot, "Dacia her zaman Dacia olmaya ve müşterilerine ödediklerinin karşılığını en iyi şekilde sunan akıllı yatırım imkanları sağlayan uygun modeller sunmaya devam edecek. Dacia/LADA işletme biriminin oluşturulmasıyla, CMF-B modüler platformumuzdan en iyi şekilde faydalanarak verimliliğimizi artıracak ve ürünlerimizin kalite, rekabetçilik ve çekiciliğini daha da geliştireceğiz. Yeni zirveye ulaşmak için her şeye sahibiz. Bigster Concept bize yolu gösteriyor" dedi.

Bigster Concept ile Dacia daha da çekici ve dış mekana uygun hale gelirken, bir yandan da erişilebilir olmaya ve temel özelliklere odaklanmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi. Açık hava ve tozlu yollar için üretilen Bigster Concept, segmentindeki bir SUV aracın temel özelliklerini sunuyor. Sade hatları ve zamandan bağımsız oranları sağlamlığını ve maceracı kimliğini ortaya koyuyor ve markaya özgürlükçü bir kimlik katıyor. Dacia, müşterilerine benzersiz, gerçek ve sade deneyimler yaşama imkanı sunan bir kaçış sloganına dönüşüyor.

Dacia, marka vizyonunu ete kemiğe büründürmek için tamamen yeni bir görsel kimlik ile tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yeni görsel özellikler, özgürlük ve güvenilirlik isteklerine hitap eden, dış mekan ruhuna sahip ve çağın temel isteklerini yansıtacak.

Dacia'nın yeni vizyonu

Otomobil, Romanya, Renault, Dacia, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Dacia'nın yeni vizyonu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum 12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı 12:24 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu 12:14 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı 11:59 Kaş'ın yüksek kesimlerine haziran ayının ortasında kar yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? 11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı 11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı 11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor 11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor

Son Dakika Haberleri
12:54 Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi
12:45 Avukatın başına silah dayamıştı! Magandanın savunması şaşkınlık yarattı: Silah çektiğimi hatırlamıyorum
12:23 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali yaptı! Başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, veda mesajı yayınladı
12:17 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi
12:13 Konkordato talebi reddedildi! NeoYapı'nın iflası kaçınılmaz oldu
12:04 Lucid yöntemiyle rüyalarımızı kontrol etmek mümkün! Fakat bir tehlikesi var
11:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi Antalya'da yağan yağmur, beraberinde hortum getirdi! Korku dolu anlar kaydedildi         
12:54
Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu gerçekleşti! Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi         
12:27
2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi 2 metrelik siyah yılan, kendi boyundaki gri benekli yılanı yedi! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:17
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti         
12:13
Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı Müslüman yıldız Paul Pogba, basın toplantısında içki şişesini masadan kaldırdı         
11:57
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı         
11:24
Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var         
11:22
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor         
10:13
Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi         
09:50
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu         
09:10
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 13:07:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dacia'nın yeni vizyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement