Dacia web sitesi yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dacia web sitesi yenilendi - Son Dakika Ekonomi

Dacia web sitesi yenilendi

6 saat önce

Dacia'nın web sitesi daha modern bir görünüm ve kullanıcı dostu bir arayüz ile yenilendi.

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Dacia'nın web sitesi daha modern bir görünüm ve kullanıcı dostu bir arayüz ile yenilendi.


Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, yeni bir platform ile desteklenen dacia.com.tr, mobil optimizasyon özelliği ile müşterilere kullanım kolaylığı sunuyor.


Dacia One adı verilen yeni platform, sunduğu birçok yenilik ile müşterilere araç satın alma kararı sürecinde yardımcı oluyor. Yeni konfigüratör sayesinde müşteriler, kendi Dacia modelini, versiyonlarına ve ek paketlerini bile kolayca tasarlayabiliyor.

Ayrıca otomatik vergi hesaplaması yapan ilk konfigüratör olma özelliğine sahip. Yeni platform sayesinde tüm test sürüş, yeni araç, servis randevusu gibi formlar daha kolay dolduruluyor.


Dacia.com.tr, güncel görünümü ile Dacia müşterilerine daha etkili bir deneyim fırsatı sunuyor.

Dacia, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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