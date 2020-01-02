Daçka'dan 3 maça tek bilet - Son Dakika
Son Dakika Spor Daçka'dan 3 maça tek bilet - Son Dakika Spor

Daçka'dan 3 maça tek bilet

6 saat önce

8 Ocak'ta Dolomiti Energia Trentino, 21 Ocak'ta Partizan NIS Belgrade ve 4 Mart'ta Virtus Segafredo Bologna maçlarını kapsayan bu biletler, 50 - 180 TL arasında değişen fiyatlara sahip.

Daçka'dan 3 maça tek bilet, System.String[]

8 Ocak'ta Dolomiti Energia Trentino, 21 Ocak'ta Partizan NIS Belgrade ve 4 Mart'ta Virtus Segafredo Bologna maçlarını kapsayan bu biletler, 50 - 180 TL arasında değişen fiyatlara sahip.


Daçka'nın Top 16'daki 3 rakibi arasında, Avrupa basketbolunun yaşayan efsanesi Milos Teodosic'in de forma giydiği Virtus Segafredo Bologna en dişli rakip olarak öne çıkıyor. Grubunu 7 galibiyetle bitiren Sırbistan ekibi Partizan da Daçka'nın Top16 grubundaki bi diğer zorlu rakibi.


Bu sene oynadığı etkili basketbolla tribünlerini dolduran Darüşşafaka Tekfen, bu kupayı 2018 yılında müzesine götürmüş ve Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştı.

Partizan, Bologna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Asgari ücrete yapılan zam sonrası kıdem tazminatına da yüzde 15 zam yapıldı
ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Galatasaray, Celil Yüksel'i Adanaspor'a kiraladı

Son Dakika Haberleri
23:14 Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
23:12 Galatasaray'ın istediği Papiss Cisse için Fenerbahçe de devreye girdi! - Son Dakika Spor
22:56 Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı! - Son Dakika Spor
22:49 MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "-3 puana sebep olacak 5 dosyadan 4'ünü hallettik" - Son Dakika Spor
22:39 Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız - Son Dakika Spor
22:14 Ünal Karaman'dan büyük fedakarlık! 4.5 milyon lirasını kulübe bıraktı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 23:23:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Daçka'dan 3 maça tek bilet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]