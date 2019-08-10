Son Dakika Haberleri: Daçka'dan kombine çağrısı: "Hikayenin parçası ol!"
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Daçka'dan kombine çağrısı: "Hikayenin parçası ol!"

1 saat önce

Daçka'ya 4 senedir ev sahipliği yapan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern salonlarından biri olan Volkswagen Arena, bu sene de yeşil siyah renklere boyanacak.

Daçka'dan kombine çağrısı:
Daçka'ya 4 senedir ev sahipliği yapan Türkiye'nin ve Avrupa'nın en modern salonlarından biri olan Volkswagen Arena, bu sene de yeşil siyah renklere boyanacak.

EuroCup maçlarının tamamını ve Basektbol Süper Ligi maçlarının da bir kısmını Volkswagen Arena'da oynayacak olan Darüşşafaka, diğer maçlarını da tarihi Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynayacak.

Yeni sezon kombine satışları Biletix ortaklığında, "Hikayenin parçası ol!" mottosuyla başlayacak.

Eski kombine sahiplerine özel satış 4-31 Ağustos 2019 tarihlerinde yüzde 30 indirimli fiyatlarla yapılacak. Rakamlar 210-3.500 TL arasında değişecek.

Yeni kombine alacaklar içinse 6 Ağustos-15 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli yüzde 20 avantajlı dönem satışları gerçekleşecek. Rakamlar 250-4.000 TL arasında farklılık gösterecek.

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Volkswagen, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:25 
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