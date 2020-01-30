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Daçka, Partizan deplasmanından çıkamadı
6 saat önce
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 önde kapatan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 35-25 geride gitti.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 önde kapatan Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına 35-25 geride gitti.
Yeşil-siyahlı ekip üçüncü çeyrekte skora ortak olmaya çalışsa da final periyoduna Partizan NIS'in 49-43 üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte farkı açan Sırbistan ekibi, mücadeleden 69-57 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Partizan NIS, üçüncü galibiyetini, Darüşşafaka Tekfen ise ikinci yenilgisini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:54
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