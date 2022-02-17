DADADOSK yönetimi Kaymakam Çoban'ı ziyaret etti - Son Dakika

Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünün (DADADOSK ) sadece kadınlardan oluşan yeni yönetimi, Kaymakamı Mesut Çoban'ı ve Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ı ziyaret etti

Ziyarette, Kaymakam Çoban'a faaliyetleri hakkında bilgi veren dernek yöneticileri, doğada yapılan kış sporları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İlçedeki yürüyüş rotalarının kayıt altına alınacağı bilgisini aktaran Çoban, bisiklet yolu konusunda da düşüncelerini paylaştı.

Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise yürüyüş, tırmanış, yelken ve bisiklet sporları için Datça'nın coğrafi ve fiziki konumunun oldukça uygun olduğu, yarımadanın bu özelliğinin daha verimli kullanılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.