Son Dakika Haberleri: Dadaloğlu Avşar Birliğinde coşkulu bayramlaşma
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Dadaloğlu Avşar Birliğinde coşkulu bayramlaşma

1 saat önce

Kayseri'de 5 derneğin katılımı le oluşturulan Dadaloğlu Avşar Birliği üyeleri, düzenledikleri etkinlikle bayramlaştı.

Dadaloğlu Avşar Birliğinde coşkulu bayramlaşma, System.String[]
Kayseri'de 5 derneğin katılımı le oluşturulan Dadaloğlu Avşar Birliği üyeleri, düzenledikleri etkinlikle bayramlaştı.

Kayseri'de Avşarelleri Derneği, Dadaloğlu Vakfı, Dadaloğlu Derneği, Talas Avşar Türkmenleri Derneği ve Dünya Avşarlar Derneği Kayseri Şubesinin katılımı ile oluşturulan Dadaloğlu Avşar Birliği üyeleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek bayramlaştı. Talas ilçesinde düzenlenen etkinlikte, birlik üyeleri hasret giderdi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma töreninde, eski günler yad edildi ve bol bol hatıra fotoğrafı çekinildi.

Törene, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:23 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Talas, Kayseri, Dadaloğlu, Güncel
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