"Dadaş 1921" ile TEKNOFEST finalinde yarışacaklar

Erzurum'da 5 öğrenci, garajda yaptıkları ve "Dadaş 1921" adını verdikleri taşıyıcı roket ile İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde derece elde etmeyi hedefliyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Sefa ve Vefa Kırsaç kardeşler ile arkadaşları Muhammet Fatih Çelik, İbrahim Hakkı Aydın ve Muhammet Emin Karagöl, TEKNOFEST 2018'de akranlarının yaptığı tasarımları gördükten sonra "biz daha iyisini yaparız" düşüncesiyle bu yıl organizasyona katılma kararı aldı.

Vakit kaybetmeden harekete geçen 5 öğrenciden oluşan grup, projesini hazırladıkları taşıyıcı roketi yapabilmek için öncelikle yer aradı.

Vefa ve Sefa Kırsaç kardeşlerin yaşadığı evin bahçesindeki garajın, roketi yapabilmeleri için uygun olduğunu kararlaştıran öğrenciler, Aziziye Belediyesi desteğiyle temin ettikleri malzemelerden projelerini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Kendilerine "Çelikyay" ismini veren öğrencilerin, yaklaşık 7 ay süren çalışma sonucunda yaptıkları "Dadaş 1921" isimli roket, tüm elemelerden geçerek TEKNOFEST finalinde yarışacak 30 proje arasına girmeyi başardı.

Öğrenciler, simülasyon değerlerine göre 3 bin metre irtifaya yükselmesi beklenen roket ile, 17-22 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Erzurum'u ilk kez temsil ederek yarışmadan birincilikle ayrılmayı hedefliyor.

Dadaş 1921 "yüksek irtifa" kategorisinde finale kaldı

"Dadaş 1921" taşıyıcı roket takım kaptanı Sefa Kırsaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları 5 kişilik ekip ile TEKNOFEST'e "yüksek irtifa roket" kategorisi için başvurularını gerçekleştirdiklerini ve ardından roketin yapımına başladıklarını belirtti.

Yarışmada başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Kırsaç, "500 kişinin katıldığı ciddi eleme süreçlerinden geçtik ve finale kaldık. Her raporun sonunda eleme gerçekleştirildi. Biz de 'yüksek irtifa' kategorisinde ilk 30'un içine girerek finale kalmayı başardık. Yakında Tuz Gölü'ne gidip atışımızı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 7 aylık bir çalışma süreci sonunda bu roketi ortaya çıkardık. Evimizin garajında da roketin imalatını gerçekleştirdik. Derece elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Takım üyesi Muhammet Emin Karagöl de roketin yapım çalışmalarına tereddütlü başladıklarını ancak süreç ilerledikçe kendilerine olan güvenlerinin arttığını aktardı.

Bu işi yapabileceklerine olan inançlarının artmasıyla daha profesyonel bir iş ortaya koyduklarını kaydeden Karagöl, şöyle konuştu:

"Maliyet problemini büyük işçilikle ortadan kaldırmaya çalıştık. Böyle bir roketi yapabilmek için destek almak gerekiyor. Roketin tamamına yakınını elde yaptık, bu da haliyle zor oldu ama sonuçtan çok memnunuz. Projeye, dereceye girme hedefi ile başladık. Hiçbir şeyden taviz vermedik, en iyisini yapma konusunda arkadaşlarla uzlaşmaya vardık, hiçbir şeyin kolayına kaçmadık. Bu nedenle beklentimiz büyük. Simülasyon programlarında, elektronik sistemimizde bütün testlerimizi gerçekleştirmemiz ve sonucunda atış yapıldığı zaman hiçbir sorun çıkmayacağı öngörüsünde bulunduk."

Karagöl, atış yapıldıktan sonra dereceye gireceklerine inandığını belirterek, "Roketimiz bitmiş halde. Simülasyon değerleri, hava durumu dahil tüm sonuçları veriyor. Bizim de taşıyıcı roketin 3 bin metre irtifaya çıktıktan sonra kurtarma sistemini başarıyla gerçekleştirip, başarılı inişi tek parça halinde tamamlayacağı şeklinde öngörümüz var. Roketin görevini tamamlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendilerinden başarı bekliyoruz"

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ise girişimci genç öğrencilere roketin yapımı sırasında her türlü desteği vermeye çalıştıklarını anlattı.

Öğrencilerin roketin tasarımı ve sundukları sonuçlarla projelerini hayata geçirmek için çok yorulduklarını bildiren Orhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrenciler projeleriyle ön elemelerle ilgili bütün aşamaları geçtiler. Roket önümüzdeki süreçte kendi alanında yarışabilecek, fırlatmaya da hazır. Oradan da çok güzel bir sonuç bekliyoruz. Finale kaldılar, gidecekler ve atışlarını gerçekleştirecekler. Kendilerinden başarı bekliyoruz. Bu ve benzer projelerin desteklenmesi gerekiyor. Yerel yöneticiler olarak bütün projeleri destekliyoruz. Bu roket ümit ediyorum ki TEKNOFEST'te kendi düzeyinde yarışacağı diğer roketlerin de önüne geçecektir."