Dadaş, kuvvet çalıştı
08.10.2020 13:46
Milli maç arası nedeniyle lige verilen arada, BB Erzurumspor, üç günlük iznin ardından bu sabah çalışmalarını fıtness salonunda yapılan kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.
Milli maç arası nedeniyle lige verilen arada, BB Erzurumspor, üç günlük iznin ardından bu sabah çalışmalarını fıtness salonunda yapılan kuvvet antrenmanıyla sürdürdü.
BB Erzurumspor, Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor ile bir hazırlık maçı yapacak. BB Erzurumspor'da futbolcuların morallerinin yüksek olduğu gözlendi. - ERZURUM
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