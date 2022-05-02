"Dadaş mucit"in 50 yıllık teknoloji geliştirme merakı - Son Dakika
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"Dadaş mucit"in 50 yıllık teknoloji geliştirme merakı

02.05.2022 14:43

Çocukluk çağında başlayan merakını yıllar içinde mesleğe dönüştüren ve "Dadaş mucit" olarak tanınan elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, elektronik alet geliştirme uğraşını 50 yıldır sürdürüyor.

Çocukluk çağında başlayan merakını yıllar içinde mesleğe dönüştüren ve "Dadaş mucit" olarak tanınan elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, elektronik alet geliştirme uğraşını 50 yıldır sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden emekli olan elektrik teknisyeni 4 çocuk babası "Dadaş mucit" lakaplı Taşbaşı, çocuklar için "akıllı priz", sıcaktan etkilenenler için "klimalı şapka, elektrik kayıp kaçağını önleyen cihaz, soğuk havalarda otomobillerde donan mazotu ısıtan ekipman, soba zehirlenmelerini önüne geçmek için "jel" gibi ürünler geliştirdi.

62 yaşındaki Ebubekir Taşbaşı, AA muhabirine, atölyesinde ortaokul ve lise yıllarından bu yana bu işlerle uğraştığını söyledi.

Emekli olduktan sonra atölyesinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Taşbaşı, "İcat işlerine dedemden esinlenerek başladım, dedem yonttuğu ağaçlara her türlü şekli verirdi. İlk yaptığım pille çalışan tayyare oldu. Babam uçağı görünce kızdı, böyle şeyler yapmamamı söyledi ama ben hiçbir zaman icat yapmayı bırakmadım." dedi.

"Uygun fiyata mal ettiğim için icatlarım rağbet görüyor"

İnsanlara faydalı olacak her şeyi yapmaya çalıştığını aktaran Taşbaşı, şunları kaydetti:

"50 yıla 58 icat sığdırdım. Son olarak motosikletler için kask takmadan çalışmayan bir sistem kurdum. Aynı zamanda teker döndükçe elektrik üreten sistem yaptım. Elektrikli ısıtıcılardan tasarruflu kombi cihazı gibi her türlü icadı yapıyorum. Vatandaşlar sağ olsun uygun fiyata mal ettikleri için icatlarıma rağbet gösteriyor."

Taşbaşı, bilgi ve deneyimlerini gençlere aktarmayı, fabrika kurup istihdam sağlamayı amaçladığını da sözlerine ekledi.

Dadaş mucit in 50 yıllık teknoloji geliştirme merakı
Dadaş mucit in 50 yıllık teknoloji geliştirme merakı
Dadaş mucit in 50 yıllık teknoloji geliştirme merakı
Dadaş mucit in 50 yıllık teknoloji geliştirme merakı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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