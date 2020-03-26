"Dadaş Mucit" korona virüse dikkat çekti

Erzurum'da yaptığı buluşlarla 'Dadaş Mucit' olarak bilinen Ebubekir Taşbaşı, korona virüse dikkat çekti. Beyaz tulum giyip, maske takarak Erzurum sokaklarında dolayan Taşbaşı, virüsten korunmak için "Dut pekmezi ve kar yiyin" tavsiyesinde bulundu.



Virüs logosunu tulumun üzerine yaptırarak Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşan "Dadaş Mucit", virüse yakalananların dağdan getirecekleri karla veya saf yağmur suyuyla dut pekmezini karıştırarak yemeleri halinde virüslerin öldürüleceğini savundu.



Taşbaşı, virüse dikkat çekmek için caddelerde bir süre dolaştı. Bu sırada elinde dut yiyen bir vatandaş ise dutun virüse karşı koruyucu olacağını belirterek bu süreçte dut yediklerini belirtti. - ERZURUM