Dadaş Necati söyledi, Vali Memiş duygulandı - Son Dakika

Dadaş Necati söyledi, Vali Memiş duygulandı

Dadaş Necati söyledi, Vali Memiş duygulandı Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurumlu Dadaş Necati" olarak tanınan ve söylediği "Huma Kuşu" türküsü ile sosyal medyada gündem olan Necati Tutaş'ı kabul etti.

Dadaş Necati söyledi, Vali Memiş duygulandı

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ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, "Erzurumlu Dadaş Necati" olarak tanınan ve söylediği "Huma Kuşu" türküsü ile sosyal medyada gündem olan Necati Tutaş'ı kabul etti. Türküyü bir kez de burada seslendiren Tutaş, Vali Okay Memiş'i duygulandırdı.

Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Çırçır Mahallesi'nde eşi Semiha Tutaş ile yaşayan Necati Tutaş, ilerleyen yaşına rağmen güzel sesiyle dinleyenleri etkiliyor. 4 çocuk, 14 torun sahibi sıcak demir ustası Tutaş, sesinin yanında giydiği Erzurum'un yöresel kıyafetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Bir terzihanede söylediği Erzurum yöresine ait 'Huma Kuşu' adlı uzun havayla tüm Türkiye'yi kendisine hayran bırakan Necati Tutaş, Vali Okay Memiş ile bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyaret, samimi bir havada geçti. Kendisinden "Huma Kuşu" Türküsünü seslendirmesini isteyen Vali Memiş'in bu isteğini geri çevirmeyen Tutaş, söylediği türküyle salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı.

Tutaş'a türkü için teşekkür eden Memiş, geçtiğimiz hafta iki çalışma arkadaşını elim bir trafik kazasında kaybettiğini anımsattı.

Türkünün duygu yüklü olduğunu ancak yaşadıkları bu acı olay nedeniyle kendilerini daha çok hüzünlendirdiğini dile getiren Memiş, " Dünya acılar dünyası, Anadolu dert küpü... Bu türkü o dönemde yaşayan ecdadımızın çektiği zorlukları ve yaşadıkları hüznü anlamamız için adeta bir belge niteliğindedir." dedi.

Vali Memiş, Necati Tutaş'a ziyareti anısına Oltu Taşı tesbih hediye etti.

Okay Memiş, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:21 Kaynak: İHA

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