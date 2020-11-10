Dadaş Ortaokulu'nda 'Çevrim içi ödüllü bilgi yarışması' - Son Dakika

Öğrenciler ve veliler tarafından ilgi gören ve 40 sorudan oluşan bilgi yarışması sonrasında dereceye giren öğrencilere ve velilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZURUM

Okulun bütün öğrencilerinin ve velilerin, evlerinden katılımı ile "Peygamberimiz" konulu "Ödüllü Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenlendi.

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