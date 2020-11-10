Dadaş Ortaokulu'nda 'Çevrim içi ödüllü bilgi yarışması' - Son Dakika

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Dadaş Ortaokulu 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mevlid-i Nebi Haftasını pandemi dolayısıyla çevrim içi etkinlikler düzenleyerek kutladı.
Okulun bütün öğrencilerinin ve velilerin, evlerinden katılımı ile "Peygamberimiz" konulu "Ödüllü Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenlendi.
Öğrenciler ve veliler tarafından ilgi gören ve 40 sorudan oluşan bilgi yarışması sonrasında dereceye giren öğrencilere ve velilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZURUM
- Kaynak: İHA
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